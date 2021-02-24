شفط مياه الأمطار من شوارع القاهرة وانتشار بأماكن التجمعات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهدت عدد من شوارع القاهرة أعمال شفط لمياه الأمطار، حيث تم متابعة حالة الشوارع وأعمال سحب المياه بسبب الأمطار، بحضور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والقيادات الأمنية وشركة الصرف الصحي بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه .

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .





























