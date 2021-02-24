شعبة الخضروات: ماعندناش طماطم 025 والأصناف بسوق العبور مراقبة من الدولة.. فيديو

كتب أحمد حمادة

وأوضح النجيب في تصريح لليوم السابع ان ما أثير حول قرار حظر استخدام بذور الطماطم التي تحمل اسم 025 من تخوف البعض بدخول ثمار طماطم للمستهلك او المواطن من انتاج تلك البذور هو أمر لم يحدث حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الأصناف التي ترد الي السوق هو الأصناف المتعارف عليها والآمنة ولم يظهر حتى الآن هذا الصنف المذكور.

وكانت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حذرت الفلاحين من تداول صنف يحمل اسم طماطم 025، مؤكدة أن هذا الصنف غير مسجل لدى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ " اليوم السابع "، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات تجاة صنف الطماطم غير المسجلة 025، مضيفا أنه تم تعميم رسمى لمديرى البساتين بمختلف المحافظات بالمرور على مشاتل الطماطم، وتحذير المزارعين من قيام إحدى الشركات بالترويج لأحد أصناف تقاوى الطماطم غير المسجلة وإرتكاب الشركة التى تقوم بتسويقه مخالفات تتعلق بقيامها بتزوير ولصق "إستيكر"، على أحد أصناف تقاوى الطماطم الواردة من الأردن وذلك على العبوات باسم طماطم 025 .

وأضاف محمود عطا، أن هناك حملات تفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبا مزارعي المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.