الخضار بسوق العبور رخيص وقفص الطماطم الـ20 كيلو بـ45 جنيها.. فيديو

كتب أحمد حمادة

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عضو مجلس أمناء سوق العبور للجملة، أن جميع أسعار الخضروات تشهد انخفاضا ملحوظا في جميع الأصناف، مشيرا إلى أن تجار الجملة بسوق العبور يتقدمون بمبادرة لجميع الهيئات والمؤسسات الراغبين في التعاون مؤكدين أن التجار على استعداد لتوفير الكميات المطلوبة لهذه النقابات والاتحادآت من الخضار والفاكهة وذلك دون تحمل تكاليف الشحن والنقل.

وعن انخفاض أسعار الطماطم، قال حسين رجب مزارع طماطم، إن أسعار الطماطم منخفضة تماما ولكن هذا يؤثر على الفلاح لأن السعر المباع به السلع لا يساوي تكاليف الإنتاج التي تحملها الفلاح َلذلك يناشد الحكومة بتوفير السماد والتقوى بأسعار أقل حتى لا يتعرض المزارع للخسارة وتجعله يخرج من المنظومة الزراعية نظرا للخسائر المتكررة، مؤكدا أن الفلاح لا يهمه أن يكون الخضار مرتفع السعر وما يهمه هو إلا يخسر، موضحا أنه بالنسبة للطماطم القفص به 20 كجم سعره 45 جنيها، وهناك أصناف القفص يبدأ من 30 جنيها.