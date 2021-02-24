شاب يتخلص من حياته فى المنوفية.. ومصدر: متهم بقضايا نصب (تحديث)

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة عاطل معلقة بحبل داخل شقة تم نقلها إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فى حين أكد مصدر أمنى، أن العاطل الذى تخلص من حياته بمدينة السادات، كان محبوسا على ذمة قضية أموال عامة لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، حيث كان المتوفى لديه معرض سيراميك بشبين الكوم، وقام بمغادرة المركز عقب خروجه من السجن على ذمة القضية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد أشرف، رئيس مباحث مركز شرطة السادات، يفيد عثور أهالى منطقة الزيتون بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة "محمد .ع 40 عاما عاطل معلقة بحبل داخل شقة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. (تحديث)