أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23-2-2021

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين بالبنوك، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم، بينما تباين سعر صرف الدينار الكويتى لـ48.81 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس عند 48.75 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 23-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بمقدار قرشين لـ 3 قروش، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا البنك الأهلى المصرى ارتفاعا بقيمة قرش ليسجل 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.88 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 21.94 جنيه للشراء، 22.12 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.80 جنيه للشراء، 22.04 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 48.81 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس عند 48.75 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.