اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: إيران اعتقلت سائحا فرنسيا قبل تسعة أشهر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:27 م
رويترز: إيران اعتقلت سائحا فرنسيا قبل تسعة أشهر عناصر من الشرطة الايرانية
دبى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محام يدعى سعيد دهقان لرويترز اليوم الأربعاء، إن إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ تسعة أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه.

 

وقال دهقان "اسمه بنجامين وهو محتجز فى سجن وكيل اباد فى مدينة مشهد. اعتقل قبل 9 أشهر ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة"، ولم يتسن الوصول إلى القضاء الإيرانى للتعقيب.

 

وإذا تأكد الاعتقال، فسيكون ذلك فى توقيت حساس، إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى لعام 2015 لإحياء الاتفاق الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى 2018.

 


رويترز

إيران

سائح فرنسي

فرنسا

اخبار فرنسا

الشرطة الإيرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة