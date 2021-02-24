رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية التعاون مع مصر والأردن ضمن الآلية الثلاثية

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقى، في مستهل اللقاء، إن النيّة الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، خاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة.

كما أكّد على أهمية دور القطّاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك مصر، ليتسع ويشتمل الأمن والاستقرار بمفهومه الأوسع.

وحمّل الكاظمي الوفد الأردني تحياته إلى الملك عبد الله الثاني، وحكومة بشر الخصاونة، مؤكدا على تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الوفد الأردني من جانبه، عن تقديره لحسن الاستقبال وما لمسه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي.