رئيس مصلحة الجمارك: 4 فوائد لنظام التسجيل قبل الشحن أبرزها تقليل سعر السلع

كتبت سماح لبيب

قال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن فوائد العمل بنظام منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "aci " وهو نظام الشحنات المسبقة والمعمول به فى معظم دول العالم هى:

1 - يقلل زمن الإفراج .

2 - يحسن وضع مصر فى تأهيل البنك الدول .

3 - تكلفة السلعة تقل فى السوق المحلى .

4 – يمنع استيراد سلع غير مسموح دخولها مصر وتقف فى الموانىء وتهمل ويضع لها تكاليف التخلص منها وإعدامها واستهلاك الكثير من الوقت.

وأضاف نجم، إن سياسة مصلحة الجمارك هو التسهيل للمجتمع التجارى والسماع لأرائه، موضحا أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة "aci" هو نظام الشحنات المسبقة ومعظم دول العالم بتأخذ بيه، ويساعد فى تسهيل الإجراءات ويسهل زمن الإفراج الجمركى، وكلما قل زمن الإفراج سيقلل من تكلفة السلع فى الأسواق المصرية.

وأضاف نجم خلال ندوة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مع مصلحة الجمارك عبر الفيديو كونفرانس، إن هذا النظام عبارة عن كل شركة بتستورد لابد من الدخول على السيستم وملىء الاستمارة وتؤكد أنها المستورد وتضع اسمها ولابد أن تكون مسجلة على بيانات مصلحة الجمارك بمعنى مسموح لها بالإستيراد، وأن يكون المصدر من الدولة الأخرى مسموح له بالتصدير إلى مصر أى أن يكون من الدول المسموح لها بالتصدير ولن تصدر له قرار بالمنع من وزارة التجارة أى قرار بالوقف خلال الفترة السابقة ، وأن تكون السلعة مسموح لها بالإستيراد من مصر وهنا لن يتعدى زمن الشحن 48 ساعة فقط .

وتابع رئيس مصلحة الجمارك، إن بيانات الشحنة تكون مسجلة بالمصلحة قبل الشحن ونقوم بعمل إدارة المخاطر عليها، وإخطار البنك والجهات الرقابية مثل سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم إبلاغهم بالشحنة وأهم مواصفاتها بحيث نضمن وصول السلعة ووجود إجراءتنا عليها، ويتم الإفراج بسرعة ويسر .