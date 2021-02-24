اليوم السابع
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6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يناير

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:12 ص
6.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية خلال يناير السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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استعرض مسئولون، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
 
وقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تقريرا أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج عن مشمول 12 ألفًا و790 شهادة جمركية «وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «قطع الغيار، والدخان، والسيارات»، ومستلزمات الإنتاج.
 
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يناير 2021 بلغت مليارًا و627 مليونًا و949 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 4 مليارات و686 مليونًا و541 ألف جنيه.
 
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 7 آلاف و989 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس».
 
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يناير الماضي ، بلغت 6 مليارات و313 مليونًا و588 ألف جنيه.

وزارة المالية

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