اليوم السابع
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رئيس مدينة سفاجا : جارى إصلاح كسر ماسورة مياه الكيلو 17

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:28 م
رئيس مدينة سفاجا : جارى إصلاح كسر ماسورة مياه الكيلو 17 رئيس مدينة سفاجا تتفقد كسر خط المياه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، خلال مرورها الصباحي، موقع كسر ماسورة المياه بقطر 459‪ مم بالكيلو 17 طريق سفاجا القصير، للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة.

 

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أن الكسر لم يؤثر على حركة المرور أو ضخ المياه لمدينة القصير لأنه بالخط التجريبى المنفذ بطول 66 كيلو متر، فى حين أن خط المياه القديم يعمل دون توقف.

 

رافق رئيس المدينة خلال الجولة، المهندس عصام حمدي، مدير فرع شركة المياه بسفاجا، ومدير إدارة المتابعة الميدانية والادارة الهندسية وإدارة منظومة النظافة.

 

وكلفت رئيس المدينة، مسؤولى شركة المياه بإعادة الشيء لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الاصلاح وعدم تسرب المياه، فى سياق متصل وجهت بإدارج الطريق فى خطة الرصف نتيجة وجود تصدعات كبيرة فى الاسفلت لتجنب وقوع حوادث.

 

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