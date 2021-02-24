رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد دعم المشروعات الطلابية الخادمة للمجتمع

الإسكندرية _ أسماء على بدر

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس اكاديمية البحث العلمى، فى الفاعليات الختامية لنهائي مسابقة الابتكار وريادة الأعمال، والتى عقدت مساء اليوم بالفيديو كونفرنس، بمشاركة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتورة وفاء راشد مدير نوادي ريادة الاعمال بالاكاديمية، وعمداء ووكلاء واساتذة جامعة الاسكندرية.

وأكد الدكتور قنصوه فى كلمته بهذه المناسبة على دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو ريادة الأعمال وتوجه ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكداً أن الجامعة ستدعم خلال الفترة القادمة مشروعات طلابية ريادية بهدف خدمة المجتمع تحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة، وقال أن هذه المسابقة تجسد تجربة جديدة تقام على أرض مصر من تحول مقرر الابتكار وريادة الأعمال وهو متطلب أساسي لطلاب الجامعة وتم تدريسه العام الماضي لـ٣٥ ألف طالب، وكانت مخرجاته ٥٨٠٠ مشروع، وتحول الي مسابقة تنافسية للمشروعات، وأضاف أن المشروعات دخلت في مراحل متعددة التصفية حتى وصلت الي ١٠ مشروعات ريادية مجتمعية عرضت اليوم، ويفوز منها ٣ مشروعات بجوائز مالية ١٥ الف جنيه، وأعلن أن المشروعات ستدخل في فترة احتضان لمدة ٦ شهور خلال الفترة القادمة لتخرج مشروعات على أرض الواقع وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أكد الدكتور هشام جابر حرص جامعة الاسكندرية على نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتفعيل دور مشاركة الطلاب في التحول نحو الفكر الريادي، لافتاً أن نهائي المسابقة يجسد باكورة نجاح لفريق عمل متكامل لمدة عامين من الإعداد والتنفيذ، واثني جابر على دور مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة والدور المنوط به في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور محمد بلال عن النظام الايكولوجي لريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية والذي بدأ منذ ٢٠١٨ وجاري استكماله حتى نهاية ٢٠٢١ ليكون نظاما متكاملا لنشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعة بالتعاون مع شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .