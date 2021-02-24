رئيس جامعة أسيوط: توطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية

أسيوط هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الانفتاح العلمى والبحثى وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية والبحثية فى مختلف دول العالم، وذلك بما يضمن تطوير البرامج التعليمية وإثراء الحركة البحثية داخل كافة كليات الجامعة .

من جانبه كشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن نجاح الجامعة فى الاستفادة بنظام التعليم الهجين فى عقد تعاون مشترك مع نخبة من كبار الأساتذة الدوليين فى مجال الصحة الإنجابية وذلك فى تقديم برنامج علمى لطلاب الدراسات العليا بقسم النساء والتوليد بكلية الطب من الدارسين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه، وذلك عن بعد إلكترونياً ، وهو ما يُعد خطوة هامة واستثمار لفوائد نظام التعليم الهجين وتجربة مميزة يمكن تطبيقها فى أكثر من كلية خلال الفترة القادمة .

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن البرنامج العلمى يمتد على مدار 4 أشهر يتضمن تقديم 12 محاضرة علمية لثمانى محاضرين من كبار المتخصصين ومجال الصحة الإنجابية وذلك بجامعات كندا والولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار الدكتور طارق الحسينى، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط، إلى أن البرنامج تم عقد بالتعاون مع الدكتور محمد على بدوى أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط والمعار حالياً للعمل كرئيس لوحدة الصحة الإنجابية بجامعة برتش كولمبياد بكندا، كما يتضمن مشاركة من الدكتورة فاتن فاروق الأستاذة بقسم النساء والتوليد جامعة أسيوط ، مضيفاً أن برنامج العلمى يقدم مجاناً وشهدت المحاضرة الأولى حضور إلكترونى من نحو 800 باحث متخصص من مختلف الجامعات لأكثر من 500 باحث من المتخصصين فى هذا المجال من جامعة أسيوط .