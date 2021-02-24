اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:09 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الإيطالى يناقش تطورات القطاع الصحى مع ميركل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:00 ص
رئيس الوزراء الإيطالى يناقش تطورات القطاع الصحى مع ميركل رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجي
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الإيطالية، أن اتصالًا هاتفيًا جرى أمس الاثنين بين رئيس الوزراء، ماريو دراجي ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.
وأفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، نقلًا عن رئاسة الوزراء الإيطالية، بأن الزعيمين، ناقشا آخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، والأحداث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​استعدادًا للمجلس الأوروبي الذي سيعقد عبر دائرة بالفيديو يومي الخميس والجمعة المقبلين.
يذكر أن دراجي أعلن، في الـ12 من فبراير الجاري، تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم العديد من الساسة أكثر من الخبراء.


إيطاليا

ألمانيا

الرعاية الصحية فى إيطاليا

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