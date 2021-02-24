رئيس البرلمان العربى يطلق المرصد العربى لحقوق الإنسان ويشيد بدعم مصر

كتب مصطفى عنبر

أعلن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي كألية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الانسان فى الدول العربية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس البرلمان العربي، بالقاهرة للإعلان عن مهام المرصد وخططه المستقبلية للمرحلة المقبلة .

وقال عادل العسومى، أن المرصد سيطلق "المؤشر العربي لحقوق الإنسان"، كآلية تتيح للدول العربية تقييم تقدمها المُحرز في إعمال حقوق الإنسان ومدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المرصد سيقوم أيضاً بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.

ولفت العسومي، إلى أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولكن البرلمان ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز، ،موضحا أن فكرة إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان جاءت من هذا المنطلق .

وقال العسومي، أن المرصد سيقوم بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيدا عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها، موضحا أن المرصد سيقوم أيضا بالدفاع عن الدول العربية في مواجهة التقارير المسيسة والمشبوهة التي تستهدف تشوية صورتها وقلب الحقائق، خاصة وأن هناك بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لا تراعي السيادة الوطنية وتسعى لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن حماية حقوق الإنسان، وهذا أمر مرفوض، ومشيراً الى أن احترام السيادة أحد المهام التي بنيت عليها ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار رئيس البرلمان العربي، الى أن المرصد سيقوم بزيارات للدول العربية للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بها عن قرب من خلال فرق متخصصة من جميع الدول العربية في هذا الشأن.

وقال رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان الأوروبي يتجاوز حدوده وأهدافه بتركه القضايا الأوروبية وتسييس قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وهذا أمر مرفوض لدينا، فنحن أمة عريقة ولدينا في الدول العربية مؤسسات برلمانية عريقة ومنتخبة وقضاء نزيه.

وقال العسومي، أن البرلمان العربي بصدد تشكيل مجلس أمناء للمرصد العربي لحقوق الإنسان من الخبراء والمعنيين بحقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس البرلمان العربي أن جمهورية مصر العربية دائما في مقدمة الدول العربية الداعمة للبرلمان العربي على كافة المستويات، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يؤكد دائما دعم مصر الكامل للبرلمان العربي، باعتباره قوة دفع لمنظومة العمل العربي المشترك، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن جمهورية مصر العربية حاضرة وبقوة في كل الظروف والأوقات الصعبة التي تتطلب توحيد الرؤى العربية وتنسيق المواقف المشتركة.