خروج 30 مصابا بكورونا من مستشفى العديسات بالأقصر بعد تعافيهم خلال الـ72 ساعة الماضية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، على مدار الـ72 ساعة الماضية، خروج 30 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفاؤها من الفيروس، وسط فرحة كبيرة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك في إطارالجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصي تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات، والدكتور محمد العجمي نائب المدير العام ومدير العزل، وبإشراف طبي مكون من الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة، والدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب، والدكتور عمرو الشاذلي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان في العمل.