خروج 30 مصابا بكورونا من مستشفى العديسات بالأقصر بعد تعافيهم خلال الـ72 ساعة الماضية

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 30 حالة على مدار الـ3 أيام الماضية بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والأشعة وكافة من يعمل بالمستشفى، حيث خرجت الحالات تحت إشراف الدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب والدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة، بينهم طفلة تدعى فاطمة الزهراء.
وقال الدكتور محمد عجمى نائب مدير مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، إنه لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وكانت الحكومة قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزى، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولا تزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.
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