اليوم السابع
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خروج 30 مصابا بكورونا من مستشفى العديسات بالأقصر بعد تعافيهم خلال الـ72 ساعة الماضية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:37 م
خروج 30 مصابا بكورونا من مستشفى العديسات بالأقصر بعد تعافيهم خلال الـ72 ساعة الماضية مستشفى العديسات بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، على مدار الـ72 ساعة الماضية، خروج 30 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفاؤها من الفيروس، وسط فرحة كبيرة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك في إطارالجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصي تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات، والدكتور محمد العجمي نائب المدير العام ومدير العزل، وبإشراف طبي مكون من الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة، والدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب، والدكتور عمرو الشاذلي.
 
من جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان في العمل.

 

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 30 حالة على مدار الـ3 أيام الماضية بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والأشعة وكافة من يعمل بالمستشفى، حيث خرجت الحالات تحت إشراف الدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب والدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة، بينهم طفلة تدعى فاطمة الزهراء.

 

وقال الدكتور محمد عجمى نائب مدير مستشفى العديسات للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، إنه لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، وكانت الحكومة قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزى، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولا تزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

 


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