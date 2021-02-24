اليوم السابع
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خبير أمن المعلومات يكشف أهمية التحول الرقمى فى توفير الوقت والجهد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:38 م
خبير أمن المعلومات يكشف أهمية التحول الرقمى فى توفير الوقت والجهد صورة تعبيرية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن التحول الرقمى يهدف إلى تغيير في نموذج العمل ودورة حياة المواطن للحصول على الخدمة في أقل وقت ومجهود مع تقليل الأخطاء مع الاعتماد على التكنولوجيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدفع يصبح عن الوسائل الإلكترونية في التحول الرقمى، موضحا أن التعامل مباشرة مع الجهة مما يمنع الفساد.

وأشار إلى أنه في ظل الوباء، يجب أن نشكر الحكومة على مجهودها في التحول الرقمى، والتعامل الإلكترونى والشمول المالى، مضيفا أن الجميع حاليا يستخدم الموبايل والإنترنت، مما يسهل التعامل مع المنصات الرقمية.

وذكر خبير أمن المعلومات، أنه سيكون هناك انطلاق خدمات إلكترونية كثيرة الفترة المقبلة لتكون مصر في 2030 تحولت رقميا بنسبة 100%.

 


خبير امن المعلومات

التكنولوجيا

التحول الرقمى

أمن المعلومات

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