حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد بمديرية أمن القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين والموظفين المدنيين بالإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .