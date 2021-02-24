حقيقة غرق أحد الغواصين خلال عمليات البحث عن ضحايا مركب الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

أجرى "اليوم السابع"، لقاء فى بث مباشر مع الغواصين القائمين بأعمال البحث عن ضحايا مركب مريوط الغارق في الإسكندرية، للوقوف على تفاصيل الحادث.

ونفى أشرف حميدة، أحد أقارب ضحايا مركب مريوط بالإسكندرية، وفاة أحد الغواصين خلال البحث عن الضحايا، مشيرا إلى إخلاء سبيل صاحب المركب الغارق بعد الاستماع لأقواله بالحادث.

وروى أحد أقارب الضحايا عن أسباب وقوع الحادث، قائلا: "كانوا رايحين يتفسحوا ودخلوا الميه على مرتين عشان عددهم كان كبير، ولما خلصوا رجعوا على مرة واحدة".

وأشار إلى أنهم كانوا فى فسحة يسمونها "زردة"، وهى قضاء اليوم بمنطقة فى إحدى الجزر وتسوية الأطعمة بها.

وأضاف أشرف فرحات، أحد الأقارب الضحايا، أن الزردة عبارة عن يوم توفيهي تتجمع فيه العائلة، موضحاً أنهم أثناء عودتهم اصطدم المركب بقطعة خشبية في المياه تسمى "زاوية" وهي خاصه بالصيادين فانقلب المركب.