جامعة طنطا تعلن جاهزيتها لبدء امتحانات نصف العام واستئناف الدراسة

الغربية - عادل ضرة

أعلنت جامعة طنطا ، برئاسة الدكتور محمود ذكي ، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول السبت المقبل الموافق 27 من فبراير الجاري، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسى الثانى بعد انتهاء الامتحانات مباشرة ؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، والذى أكد عليه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير السبت الماضي.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة فى جلسته الطارئه استعرض تقريرًا مفصلًا من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، عن موقف جميع الكليات واستعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021، والذى تتضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وذلك فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمود ذكى عمداء الكليات برفع تقرير يومى عن حالة سير الامتحانات وعدد حالات الاشتباه أو الإصابة داخل الكليات، مع تشكيل لجان من الاتحادات الطلابية بكل كلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الطلاب بها، ورفع تقرير يومى إلى لجنة مركزية مكونة من مجلس اتحاد الجامعة وبرئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار ‏الدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، أنه تم التشديد على ضرورة توقيع كل طالب فى كشف الحضور بقلمه الخاص، وعدم السماح بتبادل الأدوات الكتابية وتوفير مجموعه أقلام باللجان ، وذلك أثناء تأدية الامتحانات ، لافتًا إلى أنه لن يسمح بخروج الطلاب دفعة واحدة والمغادرة فور انتهاء الامتحان ، ومنع التجمعات داخل الحرم الجامعى نهائيًا بعد الانتهاء من الامتحان .

وحول أعمال الكنترول، أكد نائب رئيس الجامعة على ارتداء كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه وقفاز خلال فترة تواجدهم بالكنترول ، وحفظ أوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة بمقر الكنترول ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة .