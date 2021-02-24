تونس تجدد موقفها الداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطينى

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جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى التأكيد على موقف تونس الثابت والداعم للمطالب المشروعة للشعب الفلسطينى، ولاسيما حقه فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك - بحسب بيان - خلال مشاركة الجرندي، عبر تقنية الفيديو، فى اجتماع "لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني"، برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى جانب الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبي، والمنسق الأممى لعملية السلام بالشرق الأوسط، ووزير الخارجية الأردني، وأبرز الفاعلين الدوليين ذوى العلاقة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني، وممثلين عن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

ودعا الجرندي، الجهات المانحة إلى مواصلة دعم جهود السلطة الفلسطينية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، معربا عن أمله فى أن يساعد المجتمع الدولى الفلسطينيين فى التصدى لعواقب جائحة كورونا.

وأكد وزير الخارجية التونسي، ضرورة الرفع من مستوى الدعم المالى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتلافى العجز المالى الحاد الذى تعانى منه الوكالة.