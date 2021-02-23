اليوم السابع
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الإدارات التعليمية تضع الامتحان الورقى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:20 م
الإدارات التعليمية تضع الامتحان الورقى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى تلاميذ المدارس
محمود طه حسين

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تضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.

وتم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

وتم أعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.


ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.

ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.

ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.
ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.

ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.

ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.

ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.

ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.

ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.

ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.

ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.

 


التربية والتعليم

امتحانات الصف الأول الثانى

اخبار مصر

اخبار مصرية

كود الامتحان الإلكترونى

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