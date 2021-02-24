وتم رصد حالات من العنف الجسدي والعقلي والاقتصادي والجنسي وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال ومن بين 1391 طفلاً تم تسجيلهم كضحايا للعنف بلغ عدد الذكور 984 (68.2%) و443 (31.8%) من الإناث.



وأوضحت اللجنة الأفغانية أن هذا البحث يعكس حالة حقوق الإنسان لـ 5318 طفلاً (3807 من الذكور و 1509 من الإناث) من 28 مقاطعة في البلاد .. و19.3 % من هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة ، و80.7 % منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة.



وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع حاد في عدد الأطفال المحرومين من التعليم بسبب الفقر وقضايا الأمن والأسرة، وأضاف أن 100 طفل على الأقل جندتهم الجماعات المسلحة غير الشرعية والحكومة.



يأتي ذلك فيما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقرير أنه وسط جهود السلام تضاعف عدد الضحايا المدنيين بشكل عام.