اليوم السابع
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تعطل خدمات الاحتياطى الفيدرالى أكبر بنك مركزى فى العالم بشكل مؤقت

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:16 م
تعطل خدمات الاحتياطى الفيدرالى أكبر بنك مركزى فى العالم بشكل مؤقت بنك الاحتياطي الفيدرالى
كتب محمد جمال

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قال المتحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، جيم سترادر، إنه تم استعادة نظام الدفع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى طبيعته بعد تعطل مؤقت للخدمات، في وقت سابق من اليوم،بحسب سبوتنيك.

 
 

بنك الاحتياطي الفيدرالي

أمريكا

الولايات المتحدة

اقتصاد

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