تعطل خدمات الاحتياطى الفيدرالى أكبر بنك مركزى فى العالم بشكل مؤقت

قال المتحدث باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، جيم سترادر، إنه تم استعادة نظام الدفع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى طبيعته بعد تعطل مؤقت للخدمات، في وقت سابق من اليوم،بحسب سبوتنيك.
تعطل خدمات الاحتياطى الفيدرالى أكبر بنك مركزى فى العالم بشكل مؤقتالأربعاء، 24 فبراير 2021 11:16 م
بنك الاحتياطي الفيدرالى
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