تطعيم 666 من الكوادر الطبية بأقسام العزل بالشرقية بلقاح كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه تم اليوم تطعيم 666 من أعضاء الفرق الطبية بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة بلقاح فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي ما تم تطعيمهم بالمحافظة 1724 من الكوادر الطبية، حيث تم تطعيم 558 بمستشفيات العزل بالمحافظة، و500 بمستشفيات الجامعة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن ذلك جاء بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية بالمستشفيات قبل التطعيم، مشيرًا إلي أنه تم تطعيم 436 فرد حتي الآن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل التطعيم.