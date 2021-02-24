اليوم السابع
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تسليم مواقع محطات رفع الصرف الصحى فى قرى أقليت بأسوان ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:30 م
تسليم مواقع محطات رفع الصرف الصحى فى قرى أقليت بأسوان ضمن "حياة كريمة" حياة كريمة توفر صرف صحى
أسوان – عبد الله صلاح

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تسلمت الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بدائرة الوحدة المحلية لقرى أقليت بمحافظة أسوان، مواقع محطات الرفع بدائرة الوحدة، لتنفيذ مشروع الصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رفع مساحات الموقع
رفع مساحات الموقع

وأكد أحمد عبد النبى، رئيس مجلس قروى أقليت، أن العمل يجرى على قدم وساق فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، موضحا بأن المجلس بدأ إجراءات التنفيذ من خلال عقد جلسات استماع مع عناصر وممثلين من أهالى القرية، لرفع احتياجات القرية، والبدء فى الخطوات الأولى لتنفيذ هذه المشروعات.

رفع مواقع العمل
رفع مواقع العمل

وأوضح رئيس قرية لـ"اليوم السابع"، أن ابرز احتياجات القرية، هى الصرف الصحى ورفع كفاءة شبكات المياه، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.

رئيس الوحدة المحلية لقرى أقليت
رئيس الوحدة المحلية لقرى أقليت

وقال، إن الحكومة خصصت ميزانية مالية جيدة لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، مؤكداً أن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وبخاصة فى القرى.

قرى أقليت
قرى أقليت

وتابع بأنها تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية ، كما تتضمن شق للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية ، وصرف أجهزة تعويضية ، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وستشهد زواج يتيمات.

مواقع العمل
مواقع العمل

 

 


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