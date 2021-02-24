تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.
ووفقا لموقع روسا اليوم، أبلغت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 277 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بالمقارنة مع 431 وفاة يوم أمس الثلاثاء.
وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك، وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران سيتوجه إلى دونكيرك، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.
وتابع: "لقد جرى الاتفاق على أنه في ضوء التدهور الحاد في المؤشرات الصحية في الساعات الأخيرة، يجب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوباء".
تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى فرنساالأربعاء، 24 فبراير 2021 11:03 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 31518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.
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