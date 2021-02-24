تركيب أعمدة الإنارة بقرى الفتح ضمن مبادرة حياة كريمة فى أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقاً للجدول الزمنى المحدد وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة لتكون قادرة على إحداث التغيير ويشعر المواطن بالخدمات المقدمة له على أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المباردة والتى تركز على توفير حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، موضحاً أن العمل يجرى فى إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع تنفيذًا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة وتفعيل برامج تنمية الصعيد.

وتفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، أعمال تركيب أعمدة الإنارة بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمرحلة الثانية كما تابع وصول أعمدة الإنارة بباقى المراكز والبدء فى توزيعها بالقرى المستهدفة والتى يجرى تطويرها ضمن أعمال قطاع الكهرباء فى المرحلة الثانية للمبادرة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لهذه المشروعات التى تجرى على أرض المحافظة من قبل قيادات المحافظة فضلاً عن رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء هذه الوحدات القروية، وذلك لإزالة أى معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى الموضوع مسبقًا وتسخير كافة إمكانات لها، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة بقيادة الرئيس عيدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية المختلفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

كانت لجان الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة بقيادة محمود شامخ مدير الوحدة ومسئولى المتابعة بالمراكز والوحدة المحلية ومسئولى الكهرباء وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح قد قاموا بتفقد ومتابعة وصول أعمدة الكهرباء وتطوير المشروعات الجارى تنفيذها بقرى مركز الفتح .