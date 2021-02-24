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تجهيز 40 مركزا لصرف لقاح كورونا للمواطنين المستحقين للتطعيم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:12 ص
تجهيز 40 مركزا لصرف لقاح كورونا للمواطنين المستحقين للتطعيم لقاح كورونا الصينى
كتب وليد عبد السلام

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أكدت مصادر حكومية، أنه جرى تجهيز 40 مركزا لتقديم لقاحات كورونا إلى الفئات المستحقة للتطعيم، مشيرة إلى أن الموقع الإلكترونى سيحول الحالات إلى المراكز القريبة لكل شخص بحسب موقعه الجغرافى.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مقررا فتح الموقع الإلكتروني للتسجيل وحجز لقاح كورونا يوم الأحد المقبل لكل المواطنين.

وتواصل الحكومة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
 

وكان كشف تقرير كوفيد 19 اليومى، عن خروج 500 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138683 حالة حتى اليوم.

فيما جرى تسجيل 633 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 179407 حالات من ضمنهم 138683 حالة جرى شفاؤها، و10443 حالة وفاة.


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