تأييد حكم تغريم مجدى عبد الغنى فى سب وقذف مدير الإعلام بالنادى الأهلى

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، بتأييد حكم تغريم مجدى عبدالغنى لاعب الأهلى السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه، بتهمة سب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادى الأهلى فى أحد البرامج التليفزيونية، وذلك فى القضيتين رقم 15290 لسنة 2020، و15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدى عبدالغنى بالتعدى عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلى الحالى فى أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة قبل نهائى دورى الأبطال.

ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدى عبدالغنى التزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامى مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعويان بإدانة مجدى عبدالغنى وأصدرت محكمة جنح الدقى الحكم السالف الإشارة إليه.