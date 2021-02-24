تأييد حكم تغريم مجدى عبد الغنى فى سب وقذف مدير الإعلام بالنادى الأهلى

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، بتأييد حكم تغريم مجدى عبدالغنى لاعب الأهلى السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه، بتهمة سب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادى الأهلى فى أحد البرامج التليفزيونية، وذلك فى القضيتين رقم 15290 لسنة 2020، و15291 لسنة 2020 جنح الدقي.
وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدى عبدالغنى بالتعدى عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلى الحالى فى أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة قبل نهائى دورى الأبطال.
ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدى عبدالغنى التزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامى مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعويان بإدانة مجدى عبدالغنى وأصدرت محكمة جنح الدقى الحكم السالف الإشارة إليه.
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