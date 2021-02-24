بكاشف الحرارة وبوابات تعقيم.. مدن جامعة القاهرة تستقبل طلابها المغتربين.. صور

كتب محمد صبحى

استقبلت مدن جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب المغتربين والوافدين لتسكينهم خلال فترة انعقاد الامتحانات و الفصل الدراسي الثاني، وفق جدول زمنى محدد لطلاب كل كلية ووفقًا لجداول التسكين بكل مدينة من مدنها الخمس: (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد).



وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة، يشرف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، حيث تتم عملية تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وفقًا للإجراءات الإحترازية، وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية، وبوابات التعقيم على مداخل المدن للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، حيث تتسع مدن جامعة القاهرة لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.



يذكر أن مدن جامعة القاهرة، تشهد حاليًا عمليات استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية، وزيادة سرعة الإنترنت، وتركيب الشاشات في الغرف وذلك ضمن خطة الجامعة في تطوير البنية الأساسية في إطار استكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الثالث التى أعلن عنها الدكتور محمد الخشت منذ أكثر من 3 سنوات، ويتابع رئيس الجامعة بشكل مباشر عمليات التسكين ودقة الإجراءات الاحترازية وتيسير إجراءات الطلاب.





















​مدن جامعة القاهرة

​مدن جامعة القاهرة

​مدن جامعة القاهرة

​مدن جامعة القاهرة