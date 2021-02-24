بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، بدء تطعيم الأطقم الطبية اليوم الأربعاء بلقاح فيروس كورونا وتبدأ المديرية تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل بمستشفيات المحافظة بلقاح فيروس كورونا سينوفارم الصينى اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تطعيم 1500 من الفرق الطبية العاملة بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى كافة مدن وقرى المحافظة.

ويجرى تطعيم الأطقم الطبية بأقسام العزل التي جرى تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا أولًا ثم تطعيم باقي الأطقم داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية تباعًا وسيجرى التطعيم بجرعتين على أن يكون الفاصل الزمني بين الجرعتين 3 أسابيع.

وتعد محافظة جنوب سيناء من أقل المحافظات في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا إضافة إلى ارتفاع نسبة الشفاء بها، وتجهز مديرية الصحة لتأمين أكبر قدر من أسطوانات الأكسجين وتوافر أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا بالمستشفيات والصيدليات الخاصة لتكون متاحة للمواطنين وجاهزية أطقم وفرق العزل المنزلي لتوفير المتابعة الصحية للحالات تحت العزل.