انقطاع الكهرباء غدا عن محطة محولات سمنود لضم خلايا جديدة

الغربية - محمد طارق

قال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية ، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، غدا الخميس، من محطة محولات سمنود الجديدة ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا ، وذلك لضم خلايا جديدة على المحولات.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية ، إلى أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار بها خلال تلك المدة الزمنية بمدينة سمنود هى " المنطقة الصناعية، والنحاسين، والمجارى الرئيسية، ومستشفى سمنود العام، شركة النصر للصباغة، وبخطوط الريف قريتى، الراهبين، وميت عساس " والعزب التابعة والمجاورة لهما.