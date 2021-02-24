اليوم السابع
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انقطاع الكهرباء غدا عن محطة محولات سمنود لضم خلايا جديدة

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:15 ص
انقطاع الكهرباء غدا عن محطة محولات سمنود لضم خلايا جديدة محول كهرباء - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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قال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية ، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى، غدا الخميس، من محطة محولات سمنود الجديدة ، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا ، وذلك لضم خلايا جديدة على المحولات.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية ، إلى أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار بها خلال تلك المدة الزمنية بمدينة سمنود هى " المنطقة الصناعية، والنحاسين، والمجارى الرئيسية، ومستشفى سمنود العام، شركة النصر للصباغة، وبخطوط الريف قريتى، الراهبين، وميت عساس " والعزب التابعة والمجاورة لهما.

 


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