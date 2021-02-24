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انطلاق حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا فى المسكيك

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:54 م
انطلاق حملة تطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا فى المسكيك سبوتنيك فى
كتب أحمد عرفة

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انطلقت في المكسيك، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم السكان بلقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، كشفت عمدة العاصمة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، أن عملية التطعيم بدأت صباح اليوم في ستة مراكز مخصصة لذلك في ثلاث مناطق من المدينة، وأن كل مركز يحتوى على 45 "خلية" منفردة.

ويستقبل الأطباء الراغبين من ذوي أعمار تفوق 60 سنة اعتمادا على قوائم تم تحديدها مسبقا، ومن المخطط أن يقدم كل مركز خدماته لخمسة آلاف شخص يوميا ووافقت السلطات المكسيكية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 2 فبراير، أما الدفعة الأولى منه وحجمها 200 ألف جرعة، فقد وصلت إلى البلاد في 23 فبراير.


المكسيك

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

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