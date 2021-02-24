اندلاع حريق فى شقة سكنية بكفر الشيخ وإصابة 4 أشخاص.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بحروق بسبب اشتعال النيران فى وحدة سكنية بالدور 13 بإحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الدفاع المدني وسيارات الاسعاف بكفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتوجه اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد أشرف المواشى مأمور قسم أول كفر الشيخ، والدكتور أحمد الجنزورى رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ إلى مكان الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بمدينة كفر الشيخ، من إنزال المصابين بالسلالم المتحركة، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم .

وتبين أن الشقة يقطنها طبيب، وهو من بين المصابين ومازالت أعمال إخماد النيران مستمرة ولم يتبين سبب الحريق حتى الان .































