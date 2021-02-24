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اليمن: إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:39 م
اليمن: إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية معمر الاريانى
كتب أحمد عرفة

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قال معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، إن إيران تضغط على الحوثيين للتصعيد في مأرب اليمنية، في خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن إيران تضغط على الحوثيين لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية.

وتابع وزير الإعلام اليمني: إيران تستخدم الحوثيين كورقة ضغط لانتزاع مكاسب بالاتفاق النووي.

وفى وقت سابق حذّر وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى من إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على تصفية أربعة من الصحفيين بعد إصدارها أوامر بإعدامهم، وأوضح في تصريح صحفى، أن ميليشيا الحوثي وبعد إفشالها جولة المشاورات حول تنفيذ اتفاق الأسرى والمختطفين، وجهت ما يسمى "محكمة الاستئناف" الخاضعة لسيطرتها لعقد أولى جلسات محاكمة أربعة من الصحفيين المختطفين في معتقلاتها منذ ستة أعوام في الـ7 من مارس القادم‏، بحسب " واس".

 

 


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