النيابة تصرح بدفن 5 جثامين من ضحايا مركب مريوط فى الإسكندرية

وكانت قد أرسلت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية مخاطبات الثروة السمكية وهيئة الملاحه البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد أم لا وذلك فى إطار تحقيقات النيابة العامة لحادث غرق مركب فى بحيرة مريوط.

وقررت نيابة العامرية ثان صرف قائد المركب "محمود .ع.ح" 23 عاما من سرايا النيابة لاستلام جثامين أهليته ودفنهم بعد إنهاء الإجراءات من النيابة .

وتباشر نيابة العامرية ثان بالإسكندرية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة والعامرية الكلية واستدعت قائد المركب، الذى راح ضحيته 14 شخصا وإصابة 6 أشخاص لسماع أقواله فى الحادث بعد انقلاب المركب أثناء عودتها من رحلة بحرية فى بحيرة مريوط.

وكان قد انتقل فريق من نيابة العامرية ثانى بالإسكندرية لموقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان كما انتقلت الي مستشفي العامرية لسؤال المصابين وسؤال اهلية المتوفين وطالبت الإنقاذ النهرى بمواصلة البحث عن الجثامين المفقودة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.