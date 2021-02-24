المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لطالب لحيازته حشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، طالب جامعى بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 11288 لسنة 2016 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من يفيد قيام النقيب أحمد يحى، الضابط بفرع مكافحة الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، من ضبط " عمرو ع ر " 22 سنة طالب، مقيم دائرة القسم، بحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إحالته من قبل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.