المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة ترويج مخدر الهيروين في المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة اتجاره فى المخدرات، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بترويج مخدر الهيروين على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهم " هـ. و" طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كان قسم شرطة المطرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، وبالتقرب منه حاول الهرب وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحيازته علي شنطة بلاستيك سوداء اللون وبداخلها الهيروين المخدر 600 جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار والربح غير المشروع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.