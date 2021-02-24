المرصد السوري: الميليشيات الإيرانية حولت منطقة في ريف دير الزور لمنطقة عسكرية

دمشق /أ ش أ/

استحوذت المليشيات الإيرانية فى ريف دير الزور على كامل منطقة المزارع، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن المليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السورييين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التى تستهدف تجمعاتهم العسكرية.

وأوضح المرصد، أن قيادة الميليشيات الإيرانية فى ريف دير الزور، استحوذت على كامل منطقة المزارع والتى تبعد عن مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقى مسافة 20 كيلو متر غربى المدينة، حيث تضم 150 مزرعة نخيل وزيتون تعود ملكيتها لأهالى مدينة الميادين وقراها، حيث تم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأشار المرصد إلى أن المليشيات الإيرانية قامت بإنشاء سور ترابى على كامل محيط المنطقة، كما عملت على تقسيم منطقة المزارع إلى قطاعات كل قطاع خاص بفصيل من المليشيات الإيرانية.

وفى السياق، عززت الميليشيات الإيرانية مواقعها الجديدة، باستقدام آليات وأسلحة ثقيلة من مناطق مختلفة فى مدينة دير الزور وريفها.