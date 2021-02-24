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المبعوث الأمريكى: مساعدات السعودية لليمن تأتى فى وقت حرج جدا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:25 م
المبعوث الأمريكى: مساعدات السعودية لليمن تأتى فى وقت حرج جدا اليمن
كتب أحمد عرفة

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وجه المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيم ليندركينج، الشكر إلى المملكة العربية السعودية على المساعدات الإنسانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال المبعوث الأمريكى إلى اليمن، إن مساعدات السعودية لليمن تأتى فى وقت حرج جدا.

وفى وقت سابق، قال تيم ليندركينج المبعوث الأمريكى بعد لقائه وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك: نطالب الحوثيين بوقف زعزعة استقرار اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف المبعوث الأمريكى إلى اليمن: يجب أن يتوقف الحوثيون عن هجومهم على مأرب.

 

 


المبعوث الامريكى

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السعوديه

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