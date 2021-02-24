اليوم السابع
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الليرة التركية تبلغ أدنى مستوى فى 3 أسابيع

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:21 ص
الليرة التركية تبلغ أدنى مستوى فى 3 أسابيع الليرة التركية - صورة أرشيفية
رويترز

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بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.

وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.

وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأمريكية، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الثلاثاء.

وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة.

وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة. 

 


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