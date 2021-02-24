اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه تجتمع مع الشركة المنفذة للمؤتمر الرابع

عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه، اليوم اجتماع مع مدير عام أحد الشركات المقترحة لتنفيذ النسخة الرابعة من المؤتمر لعام 2021.

أوضحت رئيس اللجنة التنظيمية أن الإجتماع ناقش المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهى المياه والتغيرات العالمية والتطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية و الأمن المائي والمجتمع بالإضافة إلى التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعي في قضايا المياه والابتكار فى العلوم المائية.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد بشكل سنوى منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021 تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".

وتم فى وقت سابق الاتفاق على خارطة الطريق للبحوث العلمية، حيث تناولت المناقشات توقيتات الإعلان عن الأوراق العلمية واستقبالها وتقييم المحتوى العلمى لها، بالإضافة الى مناقشة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية.

كما تم مناقشة آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية وكذا إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الابحاث العلمية والفنية المميزة، تمهيداً لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التى تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوى.