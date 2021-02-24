اليوم السابع
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الكرملين: القيادة الروسية لا تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامى فى البلاد

الأربعاء، 24 فبراير 2021 06:08 م
الكرملين: القيادة الروسية لا تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامى فى البلاد دميترى بيسكوف
موسكو /أ ش أ/

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، إن القيادة الروسية لا تخطط لإلغاء التجنيد الإلزامى فى البلاد.

وأضاف بيسكوف -ردًا على سؤال حول تقييم الكرملين للنظام الحالى لتشكيل القوات المسلحة الوطنية وعما إذا كانت لدى القيادة الروسية خطط لإضفاء تغييرات فى هذا المجال، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "يمكن للمرء أن يدلى برأيه الشخصى حول الأمر، لكن ينبغى أن ننطلق من أن الحديث يدور عن واجب دستورى مطلق على مواطنى روسيا الاتحادية".

وأوضح أنه لا تجرى فى الوقت الحالى بروسيا مناقشات حول إمكانية التخلى عن الخدمة العسكرية الإلزامية بصفتها واجب دستوري.

يُذكر أنه يتم تشكيل القوات المسلحة الروسية حاليًا على أساس مزدوج من مجندين إلزاميًا، ومن عسكريين متطوعين يخدمون بموجب عقد مع وزارة الدفاع. ويخضع للتجنيد الإلزامى البالغون من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا وتشكل مدة الخدمة 12 شهرًا.

 


الكرملين

روسيا

أخبار رسيا

القيادة الروسية

التجنيد الإلزامى

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