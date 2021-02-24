الكركدية روشتة سحرية لمقاومة الزهايمر.. مفيد للبشرة ويحمي من أمراض القلب

ندى سليم

الكركدية من المشروبات المصرية المعروفة والغنية بالعديد من الفوائد على صحتك، ويمكنك تناوله ساخن أو بارد وفق رغبتك، وقد يكون عنصر هام في شاي الأعشاب والمكملات الغذائية.

وكشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، أن الكركدية يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، فهو عنصرًا أساسيًا لأولئك الذين يرغبون في زيادة طول العمر بصحة، نظرا لأنه يسهم فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، والمساعدة في إنقاص الوزن .

ووصف الخبراء الكركدية بأنه العلاج المعجزة، الذى يعمل على دعم صحتك وإطالة عمرك الافتراضى بنسبة تصل الى 24 %، من خلال تقليل التدهور المعتمد على العمر في الحركة، كما أنه نبات صالح للأكل تم استخدامه في الطب التقليدي.

ويحتوى الكركدية على العديد من المركبات والمعادن منها الفلافونيدات الغنية والبوليفينوليك الذى يجعله أحد مضادات الأكسدة المحتملة، والتي تساعد على التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

وتعد الجذور الحرة سببا للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والأمراض العصبية التنكسية.

كما يحتوي الكركدية على إمدادات جيدة من المعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب مثل النياسين وحمض الفوليك.

والكركدية يعد خيارا هاما للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على مقاومة جفاف الجلد والتجاعيد والشيخوخة المبكرة، فضلا انه مصدر للبروتين ، وهو لبنة أساسية في الجلد ومضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا.

ويعتبر الكركدية مصدرا هاما للكالسيوم الذى يساعد على دعم الوظيفة الطبيعية للإنزيمات الهضمية في الأمعاء، كما أنه مصدر للحديد يساعد على دعم وظيفة المناعة في الجسم وتكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويعزز طول العمر.