القبض على رجل أعمال هارب من 29 سنة حبس فى 53 قضية متنوعة بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 53 حكما قضائيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، اختباء أحد الأشخاص (رجل أعمال - مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (53) حكما قضائيا، صادرة ضده فى قضايا (تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيها 29 سنة، بشقة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.