القابضة الكيماوية تعلن مد أجل دراسات تطوير شركة راكتا 3 أسابيع

كتب عبد الحليم سالم

طلب المكتب الاستشاري الهندى المكلف بدراسة وتقييم مصانع شركة راكتا العامة للورق بالاسكندرية ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، مد أجل تقديم دراسات التطوير لمدة 3 أسابيع إضافية للانتهاء من الدراسات.

وكشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشئون الفنية لـ" اليوم السابع " أنه تم الانتهاء من أعمال تقييم ودراسة كافة عناصر القوة والضعف وحالة المعدات والماكينات وكافة المصانع بشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية، وذلك من خلال مكتب استشارى هندى متخصص، C2C ،لافتا أن الدراسة تنتهى بعد 3 أسابيع.

أوضح أن الدراسة تهدف لانشاء مصنع جديد، ما يحسن المؤشرات المالية للشركة ويزيد التصدير مع الاستفادة من كافة الأصول وتصنيع الورق من جريد النخيل لأول مرة فى مصر .

أضاف أن الدراسه تهدف لتوريد بعض خطوط الانتاج الجديدة بطاقات انتاجية أعلى مع الاستفادة من بعض الاصول الحالية مع انشاء خط لتصنيع لب الورق من مخلفات الاشجار والنخيل المصرية لاول مرة في مصر و بزيادة للطاقه الانتاجية وتعدد المنتجات وبمواصفات تصلح للتصدير.

وأضاف أسامة مهدى لـ"اليوم السابع" أن الشركة الهندية انتهت من كافة التقييمات، ومن المنتظر أن يتم اعلان تفاصيل وخطط التطوير، لافتا انه بمجرد إعلان تفاصيل التطوير، سيتم دراسة سبل التمويل لتطوير الشركة وبدء عمل مناقصة عالمية للشركات الراغبة فى التطوير مع أفضلية لمن يوفر التمويل.

وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، لتطوير الشركة العامة للورق راكتا بمحافظة الإسكندرية، من خلال منظومة عالمية تساهم فى حماية البيئة، واللجوء للتصنيع بمواد متوافقة مع البيئة مثل جريد النخيل وأشجار الفاكهة، بما ينقل الشركة نقلة كبيرة ويساهم فى تنمية الصادرات.

كما أن آليات التطوير تهدف بالوصول بالمنتج إلى نسب عالية من التوافق البيئى، بما يؤدى لرفع تصنيف منتجات الشركة للدرجة العالمية بجانب دراسة تصنيع المادة الوسيطة لتصنيع أوراق التواليت داخليا بدلا من الاستيراد من الخارج، وبالتالى فإن تصنيعها محليا يوفر المنتج للشركات، بجانب تحسين ميزان المدفوعات.