اليوم السابع
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العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكي وبرنت يرتفعان دولارا للبرميل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:37 م
العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكي وبرنت يرتفعان دولارا للبرميل النفط
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن العقود الآجلة للنفط تواصل مكاسبها والخام الأمريكي وبرنت يرتفعان دولارا للبرميل.

وفى وقت سابق صعدت العقود الآجلة للنفط اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، وتخطى برنت مستوى 60 دولارا للبرميل بدعم من تخفيضات في الإمدادات بين منتجين رئيسيين وآمال بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.22 دولار، أو ما يعادل 2.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 60.56 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار، أو 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 57.97 دلار للبرميل.

 

 


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الخام الامريكى

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