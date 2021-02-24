وأكد المسئول بمنظمة الصحة العالمية أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود .

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي .

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الأسبوع من 15 فبراير إلى 21 فبراير، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق