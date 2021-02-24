اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:01 م
خالد صلاح
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الصحة البولندية: فرض قيود جديدة شمال شرق البلاد بسبب زيادة إصابات كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 07:08 م
الصحة البولندية: فرض قيود جديدة شمال شرق البلاد بسبب زيادة إصابات كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
وارسوا /أ ش أ/

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أعلن وزير الصحة البولندى آدم نيدزيلسكى، أن بلاده ستعيد فرض قيود فى منطقة بشمال شرق بولندا، حيث تم الإبلاغ عن عدد كبير نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

وقال نيدزيلسكى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء - "قررنا أن نتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء، فاعتبارا من السبت المقبل ستغلق مراكز التسوق والفنادق والمدارس فى منطقة فارمينسكو-مازورسكي".

يذكر أن بولندا خففت بعض القيود المفروضة بسبب كورونا وفتحت منحدرات التزلج ودور السينما والفنادق والمسارح بسعة تصل إلى 50%، فيما حذرت السلطات من أن هذه الإجراءات قد يتعين التراجع عنها اعتمادا على حالة انتشار الوباء.

 


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