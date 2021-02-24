السعودية تغلق 6 مساجد مؤقتاً فى 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 6 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المصلين.
وأضافت الوزارة - في بيان،أوردته وكالة أنباء السعودية اليوم الأربعاء أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال سبعة عشر يوماً 141 مسجداً ،وتم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.
وجددت الوزارة التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد لضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد
السعودية تغلق 6 مساجد مؤقتاً فى 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكوروناالأربعاء، 24 فبراير 2021 03:38 م
كورونا فى السعودية - أرشيفية
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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية 6 مساجد مؤقتاً بأربعة مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين المصلين.
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